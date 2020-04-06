MEB'den Zoom açıklaması: Kamera kaydı açılmadan ders işlenebilir
|06 Nisan 2020 15:23
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Bugün Sözcü Gazetesinde yer alan haberde, Zoom adlı uzaktan toplantı yapılmasına imkan sağlayan programı kullanan öğretmenlerin bilgisayarının hacklendiği, bazı öğretmenlerin banka hesaplarından 58 dolar alındığı şeklinde iddialarda bulunmuştu.
Memurlar.net'te bu sabah yayımlanan haberde, Sözcü Gazetesindeki haberlerin doğru olamayacağı belirtilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı da, Sözcü Gazetesinde bir açıklama göndererek Zoom'un ücretsiz ve kişilerden bir kart bilgisi istenmediğine dikkat çekerek, "Kamera kaydı hiç açılmadan ve ders kaydı yapılmadan dersler işlenebilir." dedi.
İşte Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması:
Öğretmenlerimizi, eğitim yöneticilerini daha önce siber saldırılara karşı düzenli olarak uyardık. Uyarmaya da devam ediyoruz. Bahsi geçen program ücretsiz ve kişilerden bir kart bilgisi istenmiyor.
* Siber saldırı riski yalnızca Zoom için değil bu ve benzeri tüm yazılımlarda için her zaman ve tüm dünyada var. Öğretmen ve öğrencilerimizin, siber saldırılar konusunda her türlü güvenlikleri ve kişisel verilerini koruyabilmesi için Bakanlığımızca daha önce uyarıldılar. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Uyarılarımız da sürüyor.
*Ders ortamının kaydının yapılması kesinlikle yasaktır. İl, ilçe, okul müdürlerimiz uyarıldı. Kamera kaydı hiç açılmadan ve ders kaydı yapılmadan dersler işlenebilir. Kameraları zorunlu olmadıkça açmamaları gerekiyor. Uyarılarımız sadece Zoom için değil diğer tüm yazılımlar için de geçerli.
* Öğretmen ve öğrencilerimiz, kişisel güvenlikleri için kullandıkları bilgisayarlarda virüs bulunup bulunmadığına üst seviyede dikkat etmelidir. Bilgisayarlara virüs alınması güvenlik sorunu ortaya çıkarabilir. Bu riskle ilgili bütün öğretmenlerimiz daha önce defalarca uyarıldı, eğitildi.
*18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenimiz var. İstisnai durumlar olabilir. Olmaması için güvenlik tedbirleri üst seviyede tutulacak.
* Hiçbir eğitim yöneticisi de, öğretmenden verdiği dersle ilgili görüntü istemeyeceği gibi görüntü kaydı alınmasıyla ilgili yönetici baskısı da yapılamaz.
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