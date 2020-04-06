KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
|06 Nisan 2020 15:47
|Yazdır
KPSS-2020/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
26 Mart 2020 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2020/5 Yerleştirme Sonuçları
Ataması yapılan adayların yazışmaları için TIKLAYINIZ
KPSS-2020/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2020/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2020/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2020/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)
Bu tür önemli haberlerden anlık haberdar olmak için memurlar.net'in Android uygulamasını indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KPSS 2020/5'te 9 kadro boş kaldı
06 Nisan 2020 16:12
|Üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli sağlık personeli, 2020/5 KPSS'ye başvuru yapmamalı!
31 Mart 2020 13:36
|Simülasyonlu KPSS 2020/5 robotu yayında
26 Mart 2020 11:10
|KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
26 Mart 2020 10:05
|32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
25 Mart 2020 14:51