Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
|07 Nisan 2020 01:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini, "mevduatı olanlardan da para isteneceğini" şeklinde ifade ederek çarpıtan Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan geldi. BDKK, Portakal'ın 1 yıldan 3 yıla hapis cezasıyla yargılanması amacıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdiğini duyurdu.
İşte BDDK'dan yapılan açıklama:
'Twıtter' adlı sosyal medya platformunda 06.04 2020 tarihinde Fatih Portakal isimli şahıs tarafından yapılan paylaşımda, ülkemiz bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer venldıği görülmüştür.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) "İtibarın korunması" başlıklı
74 üncü maddesi '5187 sayılı Basın Kanununda behrtüon araçlarla ya da radyo,
televizyon, video. ınternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlan
ve benzen yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek
veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz
ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.' hükmünü amir olup, bu hükme aykırılığın
yaptırımı ise aynı Kanunun 158 inci maddesinde 'Bu Kanunun 74 uncu maddesine
aykın davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ıkıbın güne kadar
adli para cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde
özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak
hükmolunur.' şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda soz konusu şahıs
hakkında Kanunun 162 ncı maddesi uyarınca Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmasına
karar verilmiştir.
Gerçeğe aykırı ve dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankalarımızın ve ekonomimizin itibarını zedeleyebilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer paylaşımlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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