Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini, "mevduatı olanlardan da para isteneceğini" şeklinde ifade ederek çarpıtan Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan geldi. BDKK, Portakal'ın 1 yıldan 3 yıla hapis cezasıyla yargılanması amacıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdiğini duyurdu.

İşte BDDK'dan yapılan açıklama:

'Twıtter' adlı sosyal medya platformunda 06.04 2020 tarihinde Fatih Portakal isimli şahıs tarafından yapılan paylaşımda, ülkemiz bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer venldıği görülmüştür.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) "İtibarın korunması" başlıklı 74 üncü maddesi '5187 sayılı Basın Kanununda behrtüon araçlarla ya da radyo, televizyon, video. ınternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlan ve benzen yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.' hükmünü amir olup, bu hükme aykırılığın yaptırımı ise aynı Kanunun 158 inci maddesinde 'Bu Kanunun 74 uncu maddesine aykın davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ıkıbın güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur.' şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda soz konusu şahıs hakkında Kanunun 162 ncı maddesi uyarınca Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Gerçeğe aykırı ve dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankalarımızın ve ekonomimizin itibarını zedeleyebilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer paylaşımlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.