Konya'daki yol kontrolünde, yarbaydan inanılmaz sözler
|07 Nisan 2020 10:51
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Konya'da 31 Mart'ta yapılan yol kontrolünde, trafik polislerinin nereden geliyorsunuz şeklinde soru sorduğu bir kişi önce asker olduğunu belirtti sonra da "Ben yarbayım benle konuşurken dikkatli olacaksın" dedi ve polis memurunun taklidini yaptı.
Bir süre sonra tartışmaya başka bir emniyet görevlisi dahil oldu. Bu kez bu polis memuruna hitaben "Komiserlere dahi askerlik yaptırdım" diyen şahıs, emniyet mensubunun "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabı üzerine "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye." dedi.
Polis memurunun bu sözlere tepki göstermesi üzerine de bir amir gibi "Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay." dedi.
Polis memuruyla tartışmaya devam eden yarbay bu kez daha inanılmaz bir söz sarf etti ve "Maaşın kaç para, ederin kaç para" dedi.
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