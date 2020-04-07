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Kızılay, 'İmmün plazma tedavisi' için kan bağışına davet etti

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi
 07 Nisan 2020 15:04
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Kızılay, 'İmmün plazma tedavisi' için kan bağışına davet etti

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

"Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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