Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|07 Nisan 2020 17:22
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7680
|6,7690
|6,7490
|6,7500
|Avro
|7,3050
|7,3060
|7,3680
|7,3690
|Sterlin
|8,3030
|8,3450
|8,3270
|8,3690
|İsviçre Frangı
|6,9060
|6,9410
|6,9470
|6,9800
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7400
|6,7900
|6,7300
|6,7800
|Avro
|7,2600
|7,3200
|7,3300
|7,3900
|Sterlin
|8,1660
|8,3790
|8,1770
|8,4010
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