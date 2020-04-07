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Video büyük tepki çekti! Kız öğrencilerin odasını bastı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yurt olarak kullanılan apart otelde, işletmecinin odasına girdiği kız öğrenci ve yanındaki arkadaşıyla tartıştığı video, sosyal medyada tepki çekti. Yaklaşık 2 ay önce yaşandığı belirtilen olayla ilgili inceleme başlatılırken, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "İlgili şahısların ifadeleri alınıyor, konu yakın takibimizde" dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de "Yaşanan bu üzücü olayı tasvip etmiyoruz ve yaşananları kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
 07 Nisan 2020 20:42
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Video büyük tepki çekti! Kız öğrencilerin odasını bastı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrencilerinin yararlanması için ilçedeki apart oteller, ilçede öğrenci yurdu olarak kullanılıyor. Yaklaşık 2 ay önce bu apart otellerden birinde yaşanan, sosyal medyada dün paylaşılan bir video, tepki çekti.

Tosmur Mahallesi'nde yurt olarak öğrencilere kiralanan bir apart otelde çekilen videoda, otel işletmecisi İ.A.'nın, bir kız öğrencinin odasına girdiği görüldü. Odasına dışarıdan başka bir kız öğrenci aldığı iddiasıyla kız öğrenciyle tartışan İ.A.'nın, bağırdığı ve üzerine yürüdüğü görüntüde yer aldı.

'BURASI BENİM TAPULU MALIM'

Kız öğrencilerin, "Üzerimiz müsait değil, neden odaya bu şekilde giriyorsunuz?" sözleri üzerine İ.A.'nın, "Üzeriniz müsait olmayabilir, burası benim tapulu malım. Benim tapulu malım olan odamda istediğimi yaparım. Kanun, yönetmelik gereği odaya istediğim gibi girerim. Burası benim odam. Ben girerim, ben girerim" diye bağırdığı duyuldu. Öğrencinin ise, "Tamam bir şey demiyorum, hadi" sözüne daha da sinirlenen İ.A., "Hadi ne? Hayırdır? Hadi olan ne? İşine gelmeyen defolup gider" diyerek odadan ayrıldığı görüldü.

'KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDİK'

Olayın ortaya çıkmasının ardından yerel bir internet sitesine konuşan İ.A., kendini savundu. Otel işletmecisi İ.A., "Olay videoda anlatıldığı gibi değil. Odaya yasak olmasına rağmen başka birini almışlar. Yüksek sesle alkollü konuşmalar olması nedeniyle kat görevlisini uyarması için odaya gönderdim, ancak kat görevlisine küfredip kapıyı açmamışlar. Ben de şikayetler artınca müdahale etmek zorunda kaldım. Video zaten 2 ay önceye ait. Videoyu kesmişler. Biz kimseyi mağdur etmedik, etmeyiz. Böyle bir zamanda bu video neden ortaya çıkarıldı, anlamak mümkün değil" dedi.

'BİZİ EŞYALARIMIZI SOKAĞA ATMAKLA TEHDİT ETTİ'

Alanya'da, kaldıkları odaya giren işletmeciyle tartışan, videoyu sosyal medyada paylaşan kız öğrencilerden Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Emlak Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Sinem Akyüz, yaşanan olay ve videoyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

Akyüz, olayın 8 Mart günü yaşandığını ve bahsi geçen apart sahibinin kendilerinden sık sık kalmadıkları ayların ücretlerini istediğini ve elindeki senetlerle tehdit ettiğini iddia etti. Akyüz, şu açıklamayı yaptı:

"Bu olayın olduğu gün apartın sahibi bey saat 14.00 civarında odamıza gelerek, içeri girdi. Şehir dışından bir arkadaşım ziyaretime gelecekti. Biz odada 3 arkadaş kalıyoruz ve o şehir dışından ziyaretime gelen arkadaşım vardı. Apart sahibi içeri girerek bize bağırmaya başladı. Sebebi ise odada bulunan köpeğimiz. Bize hayvansever olduklarını, kedi köpeğe kızmadıklarını söyledi. Ancak birden gelip köpeğimizi dışarı attı. İçeride müsait kıyafetlerle olmadığımızı söylememize rağmen odadan çıkmayacağını söyleyerek bağırmaya başladı. Biz daha sonra karakola giderek bu durumdan dolayı şikayetçi olmak istedik. Ancak bizi kimse çok fazla ciddiye almadı. Biz de mecburen uzlaşı yoluna gitmek istedik ancak apart sahibi ona da yanaşmadı. Daha sonra corona virüs salgını patlayınca tüm öğrenciler evine dönerken eşyalarının birçoğunu alarak gitti. Ben de aynı şekilde eşyalarımı toplayıp İzmir'e ailemin yanına geldim. Yeni ayın gelmesiyle birlikte apart sahibi tekrar bizden para istemeye başladı ve bizi eşyalarımızı sokağa atmakla tehdit etti. Elindeki senetleri öne sürdü. Bu nedenle biz de bu videoyu paylaşma gereği duyduk çünkü sesimizi kimseye duyuramadık. Ayrıca bizim asıl sorunumuz, oradaki şartlar. Bize güvenli bir yer olduğu, kapısında güvenlik olacağı, haziran ayına kadar asla müşteri alınmayacağı sözü verildi. Ancak kapılarda güvenlik yok, içeride müşteriler kalıyor. Hatta 6'ncı kattaki arkadaşlarımız müşterinin sesinden dolayı uyuyamadıklarını söylemişlerdi. Biz sadece sesimizi duyurmak istedik. Kalmadığımız ayların parasını bizden istediği hem de bizi tehdit ederek istediği için."

İFADELERİ ALINIYOR

Tepkiler üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, bugün otele gitti. Yapılan incelemede apart otelin kapalı olduğu belirlendi.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "İlgili şahısların ifadeleri alınıyor, konu yakın takibimizde" açıklamasında bulundu.

'TASVİP ETMİYORUZ VE YAŞANANLARI KINIYORUZ'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bahse konu olan işletme, Kültür ve Turizm Bakanlığı belge kaydı olmamakla birlikte ALTİD üyesi olan bir tesis de değil. Kiralama yöntemiyle faaliyetini sürdürüyor. Bu tip işletmeler ihtiyaca binaen kış dönemlerinde öğrencilere konaklama hizmeti veriyor. Tesislerin odalarının kiralanması noktasında özellikle aileler ve üniversite yönetimlerinin son derece dikkatli ve titiz olmaları gerekiyor. Yaşanan bu üzücü olayı tasvip etmiyoruz ve yaşananları kınıyoruz. Kaymakamımız Sayın Mustafa Harputlu konuyla yakından ilgileniyor ve ilgili mercilerde gerekli işlemler yapılıyor. Sevgili öğrencilerimizden ve ailelerinden yurtlarda yaşanan bu ve benzeri sorunları gerekli önlemlerin alınması anlamında ilgili birimlere hızlıca konuyu taşımalarını önemle rica ediyoruz ve gereğinin yapılacağı konusunda müsterih olmalarını istiyoruz."
DHA
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