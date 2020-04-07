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Testlerdeki renklerin anlamı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklama sırasında Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı.
 07 Nisan 2020 23:32
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Testlerdeki renklerin anlamı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklama sırasında Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye genelinde bugün itibarıyla toplam 228 bin 868 test yapıldığını ve vaka sayısının 34 bin 109'a ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla." ifadelerini kullandıktan sonra Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı.

HARİTADAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

-Mavi renkler testler- Orta

-Mor renkler ikinci test- Evde İzleme

-Yeşil renkler vaka- Sadece Virüs Var Şikayeti Yok Evde İzolasyon Ve Evde İzleme

-Kırmızı renkler - Durumu Ciddi Hastanede Tedavi

Resimleri masaüstünde üstüne tıklayarak, mobilde ise büyüterek mahallelere daha yakından bakabilirsiniz.
Memurlar.Net
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