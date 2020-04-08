8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede üst düzey kadrolara atama kararnameleri yer aldı
|08 Nisan 2020 02:23
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125)
Aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da olduğu 8 kamu kurumunun üst düzey kadrolarına atamalar yapıldı. İşte o atama kararları...
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu
05 Nisan 2020 01:37
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi seçimini yaptı
02 Nisan 2020 01:47
|4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
28 Mart 2020 02:22
|Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
28 Mart 2020 02:13
|RTÜK üyeliğine seçilme kararı yayımlandı
14 Mart 2020 00:25
|5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
05 Mart 2020 03:43
|4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
04 Mart 2020 05:28
|29 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
29 Şubat 2020 01:19
|22 Ticaret ve 3 Gençlik il müdürünün atama kararnamesi yayımlandı
21 Şubat 2020 00:47
|7 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayaımlandı
07 Şubat 2020 04:55