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8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı

8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede üst düzey kadrolara atama kararnameleri yer aldı
 08 Nisan 2020 02:23
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8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı

Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125)

Aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da olduğu 8 kamu kurumunun üst düzey kadrolarına atamalar yapıldı. İşte o atama kararları...
Memurlar.Net
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