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Türkiye, Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi

Türkiye'nin Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
 08 Nisan 2020 11:44
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Türkiye, Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla balkan ülkeleri için maske, tulum ve tanı kiti hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözleri yer aldı. Ayrıca paketler üzerinde 'Türkiye'den sevgilerle' notuna yer verildi. Kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Uçak, daha sonra Ankara'dan havalandı. Uçak, önce Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine'ye giderek yardım malzemelerini teslim edecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak" denildi.

Anadolu Ajansı
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