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Altından yeni rekor

Gram altın 360,2 lira, çeyrek altın 591 lira ve Cumhuriyet altını 2.414 liradan işlem görüyor
 08 Nisan 2020 11:28
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Altından yeni rekor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 360,2 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 358,8 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 360,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 591 lira, Cumhuriyet altını da 2.414 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.650 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.630 doların destek, 1.665 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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