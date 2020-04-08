Özel sağlık kurumunda çalışırken 2020/5 tercihlerinde yerleşen adaylar ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı, 2020/5 KPSS tercihlerinde yerleşen adayların göreve başlama işlemlerini düzenleyen 17 maddelik bir duyuru yayımladı.

PANDEMİYLA MÜCADELE GÖREV ALAN HASTANELERDE ÇALIŞANLAR

Bu duyurunun 12. maddesi üniversite hastanelerinde veya özel sağlık kurumlarında çalışan personeli yakından ilgilendirmektedir. İlgili madde şu şekildedir:

"12- Atamaya ilişkin şartları taşımaları kaydıyla; Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında, fiilen sağlık personeli olarak çalışmakta olanlardan, bu yerleştirme döneminde, Bakanlığımıza ait sözleşmeli pozisyonlara yerleşenler; COVİD-19 salgını ile topyekün mücadelede, Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve özel sağlık kurumlarının zaafiyete düşmemesi için görev yaptıkları Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden veya özel sağlık tesisi yöneticiliğinden " ilgilinin görevinden ayrılması halinde sağlık hizmetinde aksama olmayacağına " alacakları belgeyi ibraz etmeleri halinde hemen göreve başlatılabilecektir. Bahse konu belgeyi temin edemeyenler halen görev yaptıkları sağlık kurumlarında çalışmaya devam edeceklerdir."

Koronavirüsle mücadele çalışmakta olan üniversite hastaneleri ve özel sağlık kurumlarının etkin bir şekilde sağlık hizmetlerini görmeye devam edebilmeleri amacıyla yürürlüğe konulan bu madde gereğince, bu kurumlarda/işyerlerinde çalışan personelin çalıştıkları kurum/özel sağlık tesisi yöneticiliğinden " ilgilinin görevinden ayrılması halinde sağlık hizmetinde aksama olmayacağına " dair bir belge alması gerekmektedir. Bu belgeyi hemen alabilenler, duyuruda belirtilen süre içinde görevlerine başlayabilecektir. Bu belgeleri alamayanlar, pandemi ile mücadele eden sağlık kurumundaki görevini yapmaya devam edecektir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 64 üncü maddesi, olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanlığına önemli yetkiler vermekte olup Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından bu tedbiri almış bulunmaktadır.

KAMU VEYA ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA SAĞLIK HİZMETİ DIŞINDA BAŞKA BİR GÖREV YÜRÜTENLERİN DURUMU

Pandemi Hastanesi olarak görev yapmayan sağlık kurumları için ise Duyurunun 15. maddesinde şu açıklama yer almaktadır:

"14-Kamu veya özel herhangi bir kurumda sağlık hizmeti dışında başkaca bir iş yürüten ve sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin atamaları, diğer şartları taşımaları kaydı ile hemen yapılacaktır."

Bu maddeye göre, kamu veya özel sağlık kurumunda, sağlık hizmeti dışında bir iş yürütenler için " ilgilinin görevinden ayrılması halinde sağlık hizmetinde aksama olmayacağına " dair bir belge almasına gerek bulunmamaktadır. Bunlar, atama şartlarını taşımaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.

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