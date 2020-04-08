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Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Ak Parti, öğretmenlerin izinlerinin de içinde yer aldığı 28 maddelik bir kanun teklifini TBMM'ye sundu
 08 Nisan 2020 12:28
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Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Ak Parti, öğretmenlerin izinlerinin de içinde yer aldığı 28 maddelik bir kanun teklifini TBMM'ye sundu Kanun teklifinin tam metni için tıklayınız.

Teklif ile Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adında iki yeni üniversite kurulmaktadır

Kanun teklifiyle;
1- Rehberlik öğretmenlerine tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi görevleri verilmekte bu görevlerin izin ve tatil dönmelerinde yaptırılabileceği öngörülmektedir. Bu halde rehberlik öğretmenlerinin yaz tatili bir aydan az olmayacaktır. (Bu yeni bir düzenlemedir, 222 sayılı Kanunda yer almamaktadır)
2- Koronavirüs nedeniyle, öğretmenlerin yazın telafi dersleri verebilmesi için yasal düzenleme yapılmaktadır. Bu halde öğretmen izinleri yaz tatilinde bir aydan az olamayacaktır. (Bu yeni bir düzenlemedir, 222 sayılı Kanunda yer almamaktadır)
3- Okul yöneticileri, yüzyüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarındaki öğretmenler ile bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin yaz tatilinde iki ay şeklinde değil, hizmet süresine göre 10 yıldan az hizmeti varsa yılda 20 gün, 10 yıldan fazla hizmeti varsa yılda 30 gün yıllık izin kullanabilecektir. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları tatil aylarında da sıra ile yıllık izinlerini kullanabilecektir. (222 sayılı Kanunda sadece "Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar." şeklinde bir düzenleme yer almaktaydı. Bu düzenlemeyle izin hakkının kapsamı ve içeriğinde değişiklikler yapılmaktadır.)

İŞTE ÖĞRETMENLERİ VE OKUL YÖNETİCİLERİNİ İLGİLENDİREN MADDE

Yürürlükten kaldırılan 222 sayılı Kanunun 43. maddesinin (a) ve (c) bentleri şu şekildedir:

"Madde 43 - İlköğretim okulların yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.
a) Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler.
Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. (Yeni teklifle bu bent mülga ediliyor)
b) Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, bölge ilköğretim müfettişleriyle, İlçe eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da gözönünde tutularak ayarlanır.
c) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar. (Yeni teklifle bu bent mülga ediliyor)"

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