1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki yeni Üniversite kuruluyor

TBMM'ye Sunulan Kanun teklifi ile beraber iki de yeni Üniversite kuruluyor. Ankara'ya Bilim Üniversitesi, Kocaeli'ye de Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi kurulacak.
 08 Nisan 2020 12:30
Yazdır
İki yeni Üniversite kuruluyor

AK Parti, salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi sundu.

Sunulan Kanun teklifi ile beraber iki de yeni Üniversite kuruluyor.

Ankara'ya Bilim Üniversitesi, Kocaeli'ye de Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi kurulacak.

İşte Kanun Teklifinde iki yeni üniversite kurulmasına dair yer alan maddeler

MADDE 23- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ankara Bilim Üniversitesi

EK MADDE 203- Ankara'da Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarma ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Bilim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak:

a) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

b) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,

c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden, oluşur."

MADDE 24- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 204- Kocaeli'de Avrupa Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarma ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak:

a) Diş Hekimliği Fakültesinden,

b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

c) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden, ç) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

d) 17/8/2009 tarihli ve 2009/15382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve bu maddeyi ihdas eden Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Avrupa Meslek Yüksekokulundan,

oluşur."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
08 Nisan 2020 12:28		 Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
08 Nisan 2020 12:04
Mecliste görüşülmeye başlandı: Hapisten eve özel otobüs
08 Nisan 2020 07:06		 14 kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
07 Nisan 2020 19:40
Hükümlüye telefondan yoklama
07 Nisan 2020 09:55		 CHP'den 'infaz'a şerh: Anayasa'ya aykırıdır
07 Nisan 2020 08:19
İnfaz mesaisi bugün başlıyor: 90 bin kişiye tahliye yolu açılıyor
07 Nisan 2020 06:10		 'İnfaz düzenlemesinde' son rötüşlarla kapsam genişledi
06 Nisan 2020 08:11
İnfaz yasasında uzlaşma zorunluluk
06 Nisan 2020 08:06		 Komisyonda infaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı
03 Nisan 2020 11:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - Bakan Albayrak'tan Akkuyu Nükleer Santrali mesajı13:44 - Almanya'da 5 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti13:37 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi13:34 - Koronavirüs hayatımızda neleri değiştirdi?13:31 - Et ve Süt Kurumundan 'depolarındaki etler çürüdü' iddiasına yanıt13:29 - Bakan Pakdemirli: Türkiye'de gıda arz güvenliğinde sıkıntı yok13:26 - Koronavirüs denetimi yapan sağlık görevlisine kamyonet çarptı13:22 - İran'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:19 - Vali açıkladı... 65 yaş üstüne kolanya ve maske dağıtımı başladı
13:15 - 'En büyük güvencemiz, milli birlik ve beraberliğimizdir'13:11 - Polise, '60'ı biraz geçtim' dedi... Yaşı bakın kaç çıktı?13:07 - Ak Parti Erzurum İl Başkanı'nın doktor oğlu koronavirüse yakalandı12:59 - Kosova Cumhurbaşkanı: Yardımlarından dolayı Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız12:57 - Başkentte mezarlıklar Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatıldı12:54 - Avrupa'dan getirilen 70 kişi, Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı12:54 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - İran Cumhurbaşkanı: Virüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
Fizyoterapi öğrencisine sosyal medyada iğrenç linç
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Toplum bilimi kurulu 2
Çağındeniz 1
corona virüs vaka sayısı 2
maria 4
ibrahim temo 1
suriyeli kadının altız doğurması 2
memurlar.netten mesaj almak 2
maydonoz 1
bıyık bırakmak 6
ab'nin birlik olamaması 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam