İki yeni Üniversite kuruluyor
|08 Nisan 2020 12:30
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AK Parti, salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi sundu.
Sunulan Kanun teklifi ile beraber iki de yeni Üniversite kuruluyor.
Ankara'ya Bilim Üniversitesi, Kocaeli'ye de Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi kurulacak.
İşte Kanun Teklifinde iki yeni üniversite kurulmasına dair yer alan maddeler
MADDE 23- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Ankara Bilim Üniversitesi
EK MADDE 203- Ankara'da Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarma ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Bilim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak:
a) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
b) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,
c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden, oluşur."
MADDE 24- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 204- Kocaeli'de Avrupa Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarma ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak:
a) Diş Hekimliği Fakültesinden,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden, ç) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,
d) 17/8/2009 tarihli ve 2009/15382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve bu maddeyi ihdas eden Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Avrupa Meslek Yüksekokulundan,
oluşur."
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