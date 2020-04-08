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Vali açıkladı... 65 yaş üstüne kolanya ve maske dağıtımı başladı

İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün itibarıyla İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.
 08 Nisan 2020 13:19
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Vali açıkladı... 65 yaş üstüne kolanya ve maske dağıtımı başladı

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor"

"Dün itibarıyla İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık."
Anadolu Ajansı
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