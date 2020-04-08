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Başsavcılıktan 'İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs' haberine açıklama

Başsavcılık, "Şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı" haberinin gerçeği yansıtmadığını, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu
 08 Nisan 2020 15:58
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Başsavcılıktan 'İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs' haberine açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü gazetesi internet sitesinde yayınlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli hakkında 12 gündür işlem yapılmadığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, İmamoğlu'na yönelik "senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğunu anlarsın, yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadelerini içeren e-posta ile tehdit eden T.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şüphelinin ilgili emniyet birimlerine şikayet edildiği belirtilerek, "Şüpheli hakkında '12 gündür bir işlem yapılmadı' şeklindeki gerçeğe aykırı haber nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Müştekinin avukatları tarafından yapılan 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusunun aynı gün cumhuriyet başsavcılığının soruşturma defterine kaydedildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" 'Acele iş' başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazılan 30 Mart 2020 tarihli yazı ile de şüphelinin açık kimlik ve adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanıma uygun dijital materyallerine el konulması talimatının verildiği ifade edildi."

Açıklamada, şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği dile getirildi.
Anadolu Ajansı
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