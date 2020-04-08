Altın günü 359 TL'den kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi.
|08 Nisan 2020 17:16
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 358 bin 300 lira, en yüksek 361 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 359 bin 650 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 702 bin 39,89 lira, işlem miktarı ise 454 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 164 milyon 50 bin 398,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|359.300,00
|1.653,00
|En Düşük
|358.300,00
|1.650,00
|En Yüksek
|361.000,00
|1.655,00
|Kapanış
|359.650,00
|1.648,00
|Ağırlıklı Ortalama
|359.715,33
|1.651,01
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|162.702.039,89
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|453,72
|Toplam İşlem Adedi
|25
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