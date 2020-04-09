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Dolar yüksekten uçmaya devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 09 Nisan 2020 09:41
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Dolar yüksekten uçmaya devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,77006,7710
Avro7,36107,3620
Sterlin8,37708,4030
ANKARA
ABD Doları6,74006,7900
Avro7,32007,3800
Sterlin8,29508,4350
Anadolu Ajansı
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