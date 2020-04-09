Dolar yüksekten uçmaya devam ediyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|09 Nisan 2020 09:41
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa güne yükselişle başladı
09 Nisan 2020 10:03
|Borsa günü yükselişle tamamladı
08 Nisan 2020 18:20
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
08 Nisan 2020 17:47
|Gün sonu döviz fiyatları
08 Nisan 2020 17:23
|Altın günü 359 TL'den kapattı
08 Nisan 2020 17:16
|Mart ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?
08 Nisan 2020 14:28
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
08 Nisan 2020 13:20
|Çeyrek altın ne kadar?
08 Nisan 2020 12:54
|Gün ortası döviz fiyatları
08 Nisan 2020 12:12
|Altından 360 TL'den işlem görüyor
08 Nisan 2020 11:28