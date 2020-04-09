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Koronadan 1 kişinin öldüğü mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ta koronavirüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlıkarahasan Mahallesi karantina altına alındı. Mahalle, giriş-çıkışlara kapatıldı.
 09 Nisan 2020 13:55
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Koronadan 1 kişinin öldüğü mahalle karantinaya alındı

Kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta olan Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde yaşayan G.Ö. (78), corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşlı adamın eşi de hastanede tedavi altına alındı. Bunun üzerine Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Doğanlıkarahasan Mahallesi'nin karantina altına alınmasına karar verdi. Corona virüs testleri pozitif çıkan başka vatandaşların da bulunduğu öğrenilen 500 nüfuslu mahallenin giriş-çıkışları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapatıldı.

'DEDEM ÖLDÜ, ANNEANNEMİN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden G.Ö.'nün torunu M.C., köyde daha önce bir cenaze olduğunu ve corona virüsün de o sırada bulaşmış olabileceğini söyledi. M.C., "Dedem, korona teşhisi konulunca gözlem altına alındı. 3-4 gün sonra hayatını kaybetti. Cenazesinin hazırlığını yapıyoruz. Kimseyi almıyorlar. Sağ olsun devletimiz mahalleyi karantina altına aldı. Çok iyi bir şey yaptı. Milletimiz de artık bu konularda duyarlı olsun. Anneanneme de korona teşhisi konuldu. Şu an hastanede, çok şükür durumu iyi. Çocukları yurt dışında" diye konuştu.

'POZİTİF OLANLAR HASTANEDE'

Doğanlıkarahasan Mahalle Muhtarı İsmail Yağbasan ise G.Ö.'nün ölümünden dolayı üzgün olduğunu söyledi. Yağbasan, "Karantina altındayız ama şu an köyde yaşayanların herhangi bir sıkıntısı yok. Pozitif olanlar hastanelerde tedavi altında ve bize gelen bilgiye göre onların da sağlık durumları iyi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bir ekip geldi ve pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişilerde gerekli kontrolleri yaptı, onlarda da bir sıkıntı çıkmadı. Sağ olsun Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı da bizimle devamlı irtibat halindeler. Herhangi bir ihtiyacımız olması durumunda anında karşılanıyor" dedi.
DHA
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