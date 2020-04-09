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Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu

Kayseri'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven başlarına süren kadın apartman sakinlerini korkuttu. Polis, yüzünde maske olan kadını her yerde arıyor.
 09 Nisan 2020 14:19
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Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu

Kayseri'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven başlarına süren kadın apartman sakinlerini korkuttu. Polis, yüzünde maske olan kadını her yerde arıyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde dün yüzünde maske bulunan bir kadın elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı'nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarına bir sıvı sürerek uzaklaştı. Sıvıyı fark eden bina görevlileri güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde şaşırarak, hemen polise haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri iki apartmanda inceleme yaptı ve alınan numuneler laboratuvara götürüldü.

Olayın dün akşam saatlerinde olduğunu anlatan Osmanlı Apartmanı'nın bina görevlisi, "Binaya giren kadın elindeki siyah poşete daldırdığı bezi asansörlerin zillerine, kapısına, binada oturanların zillerine ve merdiven başlarına bulaştırmış. Ben de bu durumu akşam binaya geldiğimde fark ettim. Daha sonra güvenlik kameralarını inceledikten sonra apartman yöneticisi ile birlikte polis ekiplerine haber verdik. Polisler geldi inceleme yaptılar ve binadan numune aldılar. Kadının yüzü maske taktığı için pek belli olmuyor ama arıyorlar. Kadın bizim binadan çıktıktan sonra Hazal Apartmanı'na girmiş, orada da aynısını yapmış" diye konuştu.

Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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