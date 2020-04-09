1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akaryakıtta çifte indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapılacak
 09 Nisan 2020 16:20
Yazdır
Akaryakıtta çifte indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 9 kuruş, benzinde ise 12 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,45 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,46 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,26 liraya inecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor
09 Nisan 2020 10:13		 Motorine 15 kuruş zam
08 Nisan 2020 16:36
Motorine 15 kuruş zam gelecek
08 Nisan 2020 10:15		 Benzine 5 kuruş indirim yapıldı
07 Nisan 2020 16:17
Benzine 15 kuruş zam yapıldı
06 Nisan 2020 16:27		 Benzine bu gece zam geliyor
06 Nisan 2020 10:18
Benzine 20 kuruş zam yapıldı
03 Nisan 2020 16:18		 Ekonomistlerden enflasyonda 'gıda fiyatları' uyarısı
03 Nisan 2020 15:35
Mart 2020 kira artış oranı belli oldu
03 Nisan 2020 13:55		 Martta fiyatı en fazla artan ürün sivri biber oldu
03 Nisan 2020 10:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:50 - Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para topladılar16:48 - Yaşlı çiftin soba borularını jandarma temizledi16:41 - Gençler zabıta ekiplerini görünce kaçtı16:34 - Azerbaycan'da koronavirüsü nedeniyle ölü sayısı 9'a ulaştı16:24 - CİMER'e talep etti, karantina bölgesindeki hayvanlarının yemlenmesini sağladı16:20 - Akaryakıtta çifte indirim16:14 - Sağlık Bakanı duyurmuştu... Takip uygulaması başladı16:11 - MEB EKYS cevap kağıtları erişime açıldı16:10 - Sağlık çalışanı, kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi16:06 - Bakanlıktan kapalı ofis ve iş yerleri için koronavirüs uyarıları
16:02 - Berfin, yüzüne asit atan zanlıdan şikayetinden vazgeçti16:00 - Koronavisürle mücadele kapsamında atık suların yönetimine ilişkin önlemler alındı15:57 - Bakan Selçuk: 23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var15:55 - Maske ve eldivenler bin derecede bertaraf ediliyor15:52 - Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı15:52 - Eğitim Sen, iptal edilen ek ders ücretleri için iptal davası açtı15:43 - Numarasını paylaşan Sharapova, 40 saatte 2 milyon mesaj aldı15:42 - Ünlü sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs salgını sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini beğeniyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
Burun kıllarının koronayı önlemede etkisi var mıdır?
Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına 'Aklın varsa çıkma' yazdı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'özel gereksinim' genelgesi
Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
Aşı için çalışan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Sağlık Bakanı duyurmuştu... Takip uygulaması başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konuşmak 1
karantinayı hangi evde geçirirsin 2
suriyeli kadının altız doğurması 4
konya'da yarbayla polisin tartışması 2
motorine 15 kuruş zam 1
Emre Altındiş 1
mem.net sözlük cafe 5
feyza altun 1
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 4
ibrahim temo 1
SON İLANLAR
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş. 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam