Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|09 Nisan 2020 17:27
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7790
|6,7800
|6,6640
|6,6650
|Avro
|7,3930
|7,3940
|7,2820
|7,2830
|Sterlin
|8,3790
|8,4210
|8,2800
|8,3220
|İsviçre Frangı
|6,9750
|7,0090
|6,8650
|6,8990
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7600
|6,8100
|6,6550
|6,7050
|Avro
|7,3600
|7,4200
|7,2700
|7,3300
|Sterlin
|8,2470
|8,4710
|8,1770
|8,3670
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