Bakan Soylu, ceza yazılan kişi sayısını açıkladı
|09 Nisan 2020 19:46
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik."
"Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil."
"Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız."
"Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda."
"(Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi"
"Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var."
"Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak."
"Şu ana kadar salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptık ve 667 kullanıcı tespit edildi. Bunların çoğu yurt dışında."
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