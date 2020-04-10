Kadın polisin yıkıldığı an
|10 Nisan 2020 11:00
|Yazdır
Adana'da kavşakta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada tarlaya çalışmaya giden kadın ile kızının da aralarında olduğu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Korkunç kaza, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; sabah saatlerinde ailesiyle birlikte tarlaya gitmek üzere yola çıkan Ahmet Kaysanık'ın kullandığı otomobil, Mehmet Aydın'ın (37) kullandığı kamyonetle çarpıştı. Hurdaya dönen araç içindeki Münevver Kaysanık (48) ve 22 yaşındaki kızı Serpil Kaysanık ve kamyonet şoförü Mehmet Aydın hayatını kaybetti. Kazada eşi ve kızını kaybeden otomobil sürücüsü Ahmet Kaysanık ve kardeşi Ömer Kaysanık yaralandı.
Acı olayı duyan aile yakınları olay yerinde gözyaşı döküp, feryat etti. 3 kişinin öldüğü trafik kazasını telefonla haber alıp olay yerine gelen kadın polis memuru, yakınlarının ölüm haberiyle yıkıldı. Kazada teyzesinin oğlu Ahmet Kaysanık'ın yaralandığını, eşi Münevver Kaysanık ile kızının hayatını kaybettiğini öğrenen kadın polis, yakınlarına sarılıp gözyaşları döktü.
Ziya Ramoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı
10 Nisan 2020 10:28
|Sahte evlat çetesi çökertildi
10 Nisan 2020 10:22
|Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan açıklama yapacak
10 Nisan 2020 09:48
|'Çocuklarım aç' diyen kadına 'geber' demişti, vekillerden tepki geldi
10 Nisan 2020 08:49
|Atatürk ve Mevlana'ya hakaret etti! Yakalama kararı çıkartıldı
10 Nisan 2020 08:23
|Baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
09 Nisan 2020 23:00
|Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağılayan kişiye soruşturma
09 Nisan 2020 22:22
|Ankara'da gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09 Nisan 2020 19:51
|İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
09 Nisan 2020 19:12
|İpsala Sınır Kapısı'nda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi
09 Nisan 2020 19:02