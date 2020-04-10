Hazineye ait atıl araziler Tarım'a açılacak

Hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz. Böylece tarım arazilerimizden en etkin bir şekilde çiftçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız.

Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesi sağlanacak.

Çiftçilerimiz, bu arazileri bedelsiz olarak örnek yaz ekilişler için kullanacak. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak. Tüm bu çalışmalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yürütüyoruz. Tarım sektörüne verdiği destek için Sn. Bakanımız Murat Kurum'a çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum.

KADINLARA VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Kadınlarımıza ve gençlerimize projede pozitif ayrımcılık tanınacak.

Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilerimize, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek.

Tüm bu çalışmalarda tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanlardan ziyade atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor.

Ekilmedik bir karış tarım toprağı kalmayıncaya kadar, çalışmalarımız devam edecek.

ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLDUK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, çiftçilere yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekerek, bakanlıklar arasında yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

"Bize düşen görev kurumlar arası işbirliğini arttırmak, çiftçilerimizin daha rahat üretebilmeleri için, 83 milyon vatandaşımızın sağlıklı beslenebilmesi için yeni projeler geliştirmektir" dedi.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, bu hedefler doğrultusunda milyonlarca çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" diyen Bakan Kurum, yapılan desteklemelere ilişkin şöyle konuştu;

"Coronavirüsle mücadele kapsamında; Hazineye ait tarım arazilerini kiraladığımız çiftçilerimizden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait kira ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu uygulama yaklaşık 600 milyon metrekare alan üzerinde kiralama sözleşmesi düzenlediğimiz 51 bin çiftçimizi kapsıyor. Böylece çiftçimizi de bu zorlu süreçte desteklemiş olduk.

Son olarak çiftçilerimizi yakından ilgilendiren önemli bir çalışmayı bakanlıklar olarak hayata geçiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız ile DSİ arasında imzalanan protokolle değişik illerde 25 adet sulama projesini yapıyoruz. 320 bin hektar araziyi sulayacak proje ile çiftçimizin yanında olacağız.

Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı, hız, işbirliği ve güçle çiftçilerimizi, çiftçi ailelerimizi çok farklı boyutlarda destekleme noktasında, son derece önemli çalışmalara imza attık, atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla öncelikle Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli beye ve ekibine teşekkür ediyor, çiftçi kardeşlerimizi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum."