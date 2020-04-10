Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, salgının yükselme döneminde olduğunu belirterek uyardı: Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın.
|10 Nisan 2020 16:21
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Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü , salgınına yönelik merak edilen soruları sosyal medya hesabı üzerinden cevapladı.
"Bu süreç ne kadar devam edecek?" şeklindeki soruya "Zaman vermek hoş olmuyor" diye yanıt veren Prof. Özlü, şunları söyledi:
"2-3 haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de iki ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın."
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