Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun

Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü , salgınına yönelik merak edilen soruları sosyal medya hesabı üzerinden cevapladı.

"Bu süreç ne kadar devam edecek?" şeklindeki soruya "Zaman vermek hoş olmuyor" diye yanıt veren Prof. Özlü, şunları söyledi:

"2-3 haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de iki ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın."