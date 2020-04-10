Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|10 Nisan 2020 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,6640
|6,6650
|6,6820
|6,6830
|Avro
|7,2820
|7,2830
|7,3170
|7,3180
|Sterlin
|8,2800
|8,3220
|8,3140
|8,3560
|İsviçre Frangı
|6,8650
|6,8990
|6,9090
|6,9440
|ANKARA
|ABD Doları
|6,6550
|6,7050
|6,6900
|6,7400
|Avro
|7,2700
|7,3300
|7,3150
|7,3750
|Sterlin
|8,1770
|8,3670
|8,2480
|8,4510
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