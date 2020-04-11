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Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi

Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; KİT'lerde görev yapan kapsam dışı personel ücretleri ve İller Bankası A.Ş. personeli ücretleri ile PTT, İller Bankası A.Ş. ve KİT, bağlı ortaklı ve iştirak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyesi ücretleri 1.1.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.
 11 Nisan 2020 09:51
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Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi

Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; KİT'lerde görev yapan kapsam dışı personel ücretleri ve İller Bankası A.Ş. personeli ücretleri ile PTT, İller Bankası A.Ş. ve KİT, bağlı ortaklı ve iştirak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyesi ücretleri 1.1.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte ücretleri belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına devredilmişti. Söz konusu Karar düzenleme kapsamındaki personel için yeni hükümet sisteminin ilk Kararı olma özelliğini taşıyor.

Kapsama giren personelin ücretleri, en son 18 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmiş ve 21 Temmuz 2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmi Gazetede 2017/1 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Tebliği olarak yayımlanmıştı.

Kapsamdaki kuruluşlar Ocak 2018 den bu yana personeline toplu sözleşmelerle belirlenen dönemsel artışları avans olarak ödüyordu. Karar ile birlikte mahsup işlemleri de gerçekleştirilebilecek.

Karar kapsamındaki personelin ücretlerinde toplu sözleşmelerle belirlenen artış oranları dışında ilave bir düzenleme yapılması için yönetim kurullarına yetki verilmedi.

Karar ile; genel artış oranları dışında ilave bir artış yapılmadığı sürece gelecek dönemde kapsamdaki personelin ücretleriyle ilgili olarak yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı çıkarılmayacağı anlaşılmakta olup, toplu sözleşmelerle belirlenen artışlar uygulanarak oluşan ücretlerin her dönem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde ilan edilerek duyurulacak.

Karar metnini görmek için tıklayınız.
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