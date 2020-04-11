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Bilim Kurulu Üyesi: Sokaklara taşmanın bedeli olacak!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı sonrası gelen görüntüleri değerlendirdi. Bugün sokaklara taşan insanların bulaştırmasının önümüzdeki günlerde bir bedelinin olacağını düşünüyorum" dedi.
 11 Nisan 2020 12:58
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Bilim Kurulu Üyesi: Sokaklara taşmanın bedeli olacak!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sokağa çıkma yasağı kararı ardından yurttaşların market ve fırınlara akın etmesini değerlendirdi.

Özlü, "Son 4-5 gündür işler iyi gidiyordu ama bugün bir kırılma noktasına geldiğimizi düşünüyorum" dedi.

"Çok ciddi problem var" "Çok ciddi problem var"

Özlü, katıldığı televizyon yayınında, "Son 4-5 gündür işler iyi gidiyordu. İyi haberler geliyordu, seviniyorduk. Ama ben bugün bir kırılma noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Bugün sokaklara taşan insanların bulaştırmasının önümüzdeki bir hafta-on gün içinde bir bedelinin olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Halkın tedbirsiz şekilde sokağa çıkmasıyla "Korkunç bir bulaşma olasılığı" olduğunu vurgulayan Özlü, "İyi olmasını temenni ederim ama iyi görünmüyor. Bana Türkiye'nin her yanından görüntüler geliyor. Eğer doğruysa bunlar çok ciddi problem var, mutlaka müdahale edilmeli" dedi.

Prof. Yavuz: "Tüm kurallar bir saat içerisinde çiğnendi"

Bilim Kurulu'nun bir diğer üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da sokağa çıkma yasağı sonrası cadde ve sokaklarda oluşan izdiham görüntülerine tepkiliydi. Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Memurlar.Net
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