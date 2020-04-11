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Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.
 11 Nisan 2020 22:36
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Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı. Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağının da yer aldığı merkezden ayrıca Türk müzikleri de seslendirildi.

Merkezin dış cephesinde Türk bayrağı yansıtılmasını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da izledi.

Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, küresel ölçekte kendilerinden önceki hiçbir neslin görmediği, kendilerinden sonrakilerin de görmesini istemedikleri bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele ettiğini ifade eden Büyükelçi Özoral, "Bu konuda uluslararası dayanışmanın çok büyük önemi var. Bugün Türk ve Azerbaycan bayrakları Haydar Aliyev Merkezinin üzerinde canlandırılıyor. İki kardeş bayrağın bir arada dalgalanması bizler için gurur verici. Türkiye ile Azerbaycan'ın birbiri ile yakınlığını, dayanışmasını ve kardeşliğini gösteren çok güzel bir gösteriye şahit oluyoruz." dedi.

Erkan Özoral, gösterinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, herkese sosyal mesafeyi koruyarak ve mümkün olduğunca evde kalarak salgınla mücadeleye katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesinden bir süre önce de koronavirüs vakalarının en fazla rastlandığı Çin, Fransa, Almanya, İran, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin bayrakları da yansıtılmıştı.
Anadolu Ajansı
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