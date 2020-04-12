1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu: O geceki eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının geç alındığı yönündeki eleştiriler için özeleştiri yaptı ve "Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim" dedi.
 12 Nisan 2020 09:20
Yazdır
Soylu: O geceki eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu için alınan sokağa çıkma yasağı ve sonrasında yaşananlarla ilgili Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuştu.

Yasak geç açıklandığı için insanların panikle dışarı çıkmasına neden olunduğu eleştirileri için Bakan Soylu, "Eleştirileri aldım, kabul ettim" dedi.

İşte Soylu'nun kritik açıklamaları...

KARAR ALDIK ÇÜNKÜ: Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Bu açıdan önemli bir karardır.

SINIRLI BİRİKME: Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.

ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİM: Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim.

ÜÇ GÜN ÖNCE: Biz diğer ülke örneklerini inceledik. O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik.

NEDEN 23.59 DEĞİL: Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00'den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59'da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi.

RİSK VARDI: Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.

HERKES EVDE: Sonuç olarak baktığımızda herkes evlerine çekildi... Gece saat 00.05 itibariyle bu başarıyla sağlandı. Sokaklarda kimse kalmadı.

BU GECE BİTİYOR: Sokağa çıkma yasağı, hafta içine sarkmayacak. Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibarıyla yasak bitecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 224 bin çiftçimizin yanındayız
08 Nisan 2020 14:59		 Bakan Ersoy, korona virüs için kritik tarihi açıkladı
11 Mart 2020 17:30
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Şubat 2020 04:49		 İstanbul'un kaçamak noktası.. Hacıllı Şelalesi
13 Ocak 2020 00:10
Muğla'nın sakin tatil beldesi Güllük
11 Ocak 2020 00:10		 Dicle nehrinin kıyısındaki tarihi kent... Cizre
09 Ocak 2020 00:10
Olimpos'ta yeni keşifler
07 Ocak 2020 00:10		 Varda Köprüsü'ne yolculuk
31 Aralık 2019 00:10
Kumlardan bir başkent... Patara
28 Aralık 2019 00:10		 Bir kültür mirası Elazığ
27 Aralık 2019 00:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:04 - Yoğun bakım kahramanları: Hayatla tüm bağlantıları kesiliyor10:59 - Koronayı yenen doktor: İnsanlık koronayı yenecek10:55 - Çocuk hastalıkları doktoru koronavirüse yakalandı10:50 - Sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görebildi, 'evde kal' çağrısı yaptı10:43 - İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap10:36 - 'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı10:31 - 'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'10:27 - 'Dünyanın en eski halısı Türklere ait'10:17 - Batman'da bir bina ve köy karantinaya alındı10:13 - Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
10:07 - Metrobüs şoförlerinden koronaya karşı tulumlu önlem09:58 - İran'daki deprem Van'da da hissedildi09:52 - Sokağa çıkma yasağını deldi, 'Allah bana ceza veriyor' dedi09:46 - 90 yaşındaki Alzheimer hastası korona virüsü yendi09:41 - Eşinin dedikodusunu yapan koca yandı09:35 - Koronavirüs tedbirleri kumar oynayanları durduramadı09:30 - TBMM'de bir günde 6 bin maske harcanıyor09:20 - Soylu: O geceki eleştirileri kabul ettim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap
Soylu: O geceki eleştirileri kabul ettim
'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu
İşte KİT'lerdeki yeni ücretler
Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap
Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu?
Tevfik Göksu: İstanbul'da virüs toplu taşıma yüzünden hızlı yayıldı
Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
plazma nakli tedavisi 1
çaya bisküvi banmak 1
motorine 15 kuruş zam 1
31 ilde sokağa çıkma yasağı 4
maydonoz 1
gram altın 1
kronik hastalık 1
Gereksiz hastane gitmeleri 1
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 2
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam