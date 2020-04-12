İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Cuma günü yürürlüğe konulan sokağa çıkma yasağı uygulaması, yoğun olarak eleştirilmişti.

Saat 24:00'te yürürlüğe girecek uygulamanın 2 saat öncesinde halka duyurulması sonrasında büyük bir panik oluşmuş ve sosyal mesafe kuralları alt üst edilerek vatandaşlar marketlere yığılmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.

Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."