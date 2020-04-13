Borsa güne düşüşle başladı
|13 Nisan 2020 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,04 azalışla 95.463,15 puana geriledi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.007,82 puan ve yüzde 1,04 değer kaybederek 95.463,15 puana düştü.
Bankacılık endeksi yüzde 2,48 ve holding endeksi yüzde 0,90 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,06 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 2,48 ile bankacılık oldu.
Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel geçen hafta yüzde 8'e yakın değer kazanan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,66 yükselerek 96.470,97 puandan tamamladı.
Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), dün akşam yaptığı açıklama ile bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını aldığını, söz konusu oranın daha önce yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu anımsattı.
Bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, devam eden Paskalya tatili dolayısıyla işlemlerin düşük hacimli seyretmesinin beklendiğini aktaran analistler, yurt içinde ise şubat ayı sanayi üretim endeksi ile ödemeler dengesi istatistiklerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 97.200 ve 100.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.
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