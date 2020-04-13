1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY pilotlarından, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 13 Nisan 2020 11:58
Yazdır
THY pilotlarından, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 hastalığına yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi yapılan Kılıç, yaşamını yitirdi.

Havayolu Çalışanları Sendikası'ndan (Havasen) yapılan açıklamada, "THY Sorumlu Kaptan Pilotumuz Mehmet Ali Kılıç'ı Kovid-19 sebebiyle kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sendikadan yapılan duyuruda koronavirüs tedavisi devam eden Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annesi: Kaç gel oğlum devlete teslim ol
13 Nisan 2020 12:54		 Bilim Kurulu Üyesi: 10 gün sonra sonuçları göreceğiz
13 Nisan 2020 12:42
Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla görevine döndü
13 Nisan 2020 12:34		 Mezar taşı ile ilginç 'Evde Kal' çağrısı
13 Nisan 2020 12:29
BTP Genel Başkanı Haydar Baş Virüse yakalandı
13 Nisan 2020 12:00		 Minik Elif Zümra'dan sağlıkçı babasına: Bana sarılmıyorsan gelme
13 Nisan 2020 11:55
Hatay'da gizli hayırsever mahallelinin fırın borcunu ödedi
13 Nisan 2020 11:44		 İstanbul'da sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı sorunsuz yapıldı
13 Nisan 2020 11:16
Yarışmadaki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
13 Nisan 2020 11:14		 'Koronavirüs gebelik sürecinde bebeğe bulaşmıyor'
13 Nisan 2020 11:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:54 - Diyarbakır annesi: Kaç gel oğlum devlete teslim ol12:53 - PTT, maaş ve yardım ödemeleri kapsamında 8,4 milyon işlem gerçekleştirdi12:51 - Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini artırabilir12:44 - Osmaniye'de baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu12:42 - Çeyrek altın ne kadar?12:42 - Bilim Kurulu Üyesi: 10 gün sonra sonuçları göreceğiz12:41 - Vakko'dan Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışı12:39 - İspanya'da virüsten ölen sayısı son 24 saatte 517 artarak12:37 - Yasak sonrası pazar yerleri doldu taştı12:34 - Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla görevine döndü
12:29 - Mezar taşı ile ilginç 'Evde Kal' çağrısı12:27 - Koronavirüs travmasına karşı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin alınacak önlemler12:18 - Süleyman Soylu'dan ilk açıklama12:13 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Esenler'de fırıncıların kavgasına 31 bin 800 lira ceza12:00 - BTP Genel Başkanı Haydar Baş Virüse yakalandı11:59 - Eczanelerden maske teminine ilişkin açıklama11:58 - THY pilotlarından, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sokağa çıkma yasağındaki hatalardan dolayı, istifa etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi
İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
1000 TL nakit yardım almayanlar için yeni program! İşte detaylar
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı
Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
Korona korkusuyla, sürekli çamaşır suyuyla temizlik, ölüm getirdi
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması
Hekimoğlu dizisi, yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı
Virüs, kamuda çift maaş alanları yeniden düşündürmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağı 1
küçükçekmece'de polise saldıran hainler 3
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 2
ermenistan'ın türkiye'den tıbbi malzeme istemesi 2
35 yaşındaki eczacı ismail durmuş'un corona virüsünden ölmesi 1
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 1
Sürekli siren sesleri duymak 3
luppo 5
çaya bisküvi banmak 1
yozgat 4
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam