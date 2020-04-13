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Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" açıklaması yaptı.
 13 Nisan 2020 12:18
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Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İstifa kararı alan ancak kabul edimeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "yola devam" açıklaması yaptı.

Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.

Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.

Allah mahcup etmesin.

Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..."
Memurlar.Net
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