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Ak Parti Kadın Kolları Başkanı, Soylu'ya bunları yazdı

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesi sonrasında bir açıklama yaptı. Selva Çam "Sn. Süleyman Soylu 'yu tabanımız sevmişti.Ancak, başarının nereden geldiğini, imkan&yetkileri kimin verdiğini,liderimiz Sn.@RTErdogan'ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı.Şayet liderinden destursuz ayrılır ise, bu muhabbeti yitirir" dedi.
 13 Nisan 2020 17:09
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Ak Parti Kadın Kolları Başkanı, Soylu'ya bunları yazdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 Nisan'da yürürlüğe konulan sokağa çıkma yasağındaki hatalardan dolayı, Cumhurbaşkanından "görevden affını istediğini" açıklamıştı.

Saat 21:00 gibi medyaya yansıyan bu gelişmeden 2 saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı ve Erdoğan'ın istifayı kabul etmediğini duyurdu.

Ancak, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam gece yarısı saat 02:00'de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Soylu'ya hitaben "Şayet liderinden destursuz ayrılır ise, bu muhabbeti yitirir" denildi.

Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, takipçilerinin yoğun tepkisine rağmen yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırmadı. Bazı takipçileri Çam'ın tüm kadın kolları teşkilatına üst üste mesajlar yazarak, Soylu lehinde paylaşımda bulunmamaları konusunda uyardıklarını iddia etti.

Çam'a destek ise İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan geldi. Ahmet Hamdi Çamlı, eleştiri yapan herkese maaşlı trol olarak tanımlayarak "Bir kısım maaşlı troller Kadın Kolları başkanımızın üzerine gittiğini görüyorum. Hatırlattıkları davamızın ana ilkeleridir? Bu dava lafı kolay ağzından çıkaranlarla buralara gelmedi, mesele ters esen rüzgarda istikamet almaktı, hedefine doğru esen rüzgarda yelken kolay dolar?" dedi.

İşte sosyal medyada gündem olan paylaşımlar:
Memurlar.Net
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