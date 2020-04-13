1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gramı 368,60 TL'ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
 13 Nisan 2020 17:25
Yazdır
Altının gramı 368,60 TL'ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 361 bin 300 lira, en yüksek 369 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 artışla 368 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 193 milyon 981 bin 756,59 lira, işlem miktarı ise 529 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 480 bin 106,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 361.000,001.681,00
En Düşük 361.300,001.689,95
En Yüksek369.500,001.695,00
Kapanış368.600,001.695,00
Ağırlıklı Ortalama 368.002,561.690,74
Toplam İşlem Hacmi (TL)193.981.756,59
Toplam İşlem Miktarı (Kg)529,34
Toplam İşlem Adedi21
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
13 Nisan 2020 17:38		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13 Nisan 2020 13:20
Çeyrek altın ne kadar?
13 Nisan 2020 12:42		 Gün ortası döviz fiyatları
13 Nisan 2020 12:13
Borsa güne düşüşle başladı
13 Nisan 2020 10:16		 Dolar güne sakin başladı
13 Nisan 2020 09:39
Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
13 Nisan 2020 09:33		 Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
10 Nisan 2020 18:29
Borsa günü yükselişle tamamladı
10 Nisan 2020 18:19		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
10 Nisan 2020 17:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:38 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:35 - Koronavirüsü yenen doktorlar görevlerine devam etmek için gün sayıyor17:29 - ABD uçak gemisinde koronavirüsten ilk ölüm17:25 - Altının gramı 368,60 TL'ye yükseldi17:18 - Antalya Valisi: 9 vatandaş hayatını kaybetti, pozitif vaka sayısı 17817:15 - Dicle'de 2 ev koronavirüs nedeni ile karantinaya alındı17:10 - Suudi Arabistan AA ve TRT'nin internet sitelerine erişimi engelledi17:09 - Ak Parti Kadın Kolları Başkanı, Soylu'ya bunları yazdı17:06 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bini geçti16:57 - Altun, Kampanya için hazırlanan 'Biz Bize Yeteriz' şarkısını paylaştı
16:53 - 7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı16:46 - 75 yaşında koronavirüsü yendi, kalbine yenik düştü16:44 - İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 717 kişi öldü16:36 - 11 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi16:33 - Hakim ve savcı adayları uzaktan eğitime başladı16:25 - Belediyeden personeline koronavirüsle mücadele ikramiyesi16:23 - FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü16:17 - Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca 'Komutana söyledim ben' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi
1000 TL nakit yardım almayanlar için yeni program! İşte detaylar
İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı
Açık cezaevlerinde 3 mahkum virüsten öldü
Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
Korona korkusuyla, sürekli çamaşır suyuyla temizlik, ölüm getirdi
7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 1
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 3
corona virüs vaka sayısı 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
didem arslan'ın ispark çalışanına saldırması 3
35 yaşındaki eczacı ismail durmuş'un corona virüsünden ölmesi 1
penguen dansı 1
chp'li belediyelerin sözcü ve korkusuz gazetesi dağıtması 3
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 1
mem.net sözlük cafe 1
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam