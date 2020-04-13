Altının gramı 368,60 TL'ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 361 bin 300 lira, en yüksek 369 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 artışla 368 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 193 milyon 981 bin 756,59 lira, işlem miktarı ise 529 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 480 bin 106,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: