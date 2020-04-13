Bu hafta cumartesi, pazar da sokağa çıkmak yasak olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonları sokağa çıkma yasağını ihtiyaç duydukça sürdürme kararı aldık. Bu hafta cumartesi ve pazar günü de sokağa çıkmak yasak
|13 Nisan 2020 18:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları;
"Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız."
"Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık"
"17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum"
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