Erdoğan, Kampanya'ya yapılan bağış miktarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kampanyamıza şu ana kadar yapılan bağış tutarı 1 milyar 612 milyon lira olmuştur
|13 Nisan 2020 18:57
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