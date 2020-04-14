Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
|14 Nisan 2020 09:20
|Yazdır
Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aynı sokağın farklı bölgelerinde oyun oynayan 6 çocuk, başıboş dolaşan 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler çocukların yüzleri ile vücudunun diğer bölgelerini ısırarak parçaladı. Köpeklerin çocuklara saldırdığını fark eden mahalleli, çocukları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Davut S. (2), Miran İ. (2), Berat A. (5), Hayrünnisa G. (5), Havva K. (5) ve Kadir D.'yi (13) Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği çocuklardan 3'ü durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Diğer 3 çocuğun tedavisinin ise Viranşehir Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.
Saldırı sonrası harekete geçen Viranşehir Belediyesi ekleri 2 köpeği yakaladı. Diğer köpeği yakalamak için çalışmaların davam ettiği öğrenildi. Köpeklerin yakalanması için ekiplerin yürüttüğü çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rakıp Yıldırım, diğer köpeğin de kısa sürede yakalayacağını söyledi. Belediyede görevli Veteriner Hekim Mahmut Çetin ise, "Gelen ihbarı değerlendirerek ekiplerle beraber kısa süre içinde çocuklara saldıran köpeklerden 2 tanesini yakalamayı başardık" dedi.
Köpeğin saldırısından son anda kurtulan ve çocuklara saldıran köpeği kovalamaya çalışan mahalle sakinlerinden İsmet Eren ise, koyun otlatırken köpeğin saldırısına uğradığını ve sopa ile köpeğe müdahale edip kurtulduğunu söyledi. Kaçan köpeğin daha sonra çocuklara saldırdığını belirten Eren, koşarak hemen köpekleri uzaklaştırdığını dile getirdi.
Köpeklerin kuduz olup olmadığının belirlenmesi için Şanlıurfa merkeze götürülerek kontrolden geçirileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
14 Nisan 2020 10:03
|Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
14 Nisan 2020 09:17
|Sanayi tesislerine 10 gün yasak yolda
14 Nisan 2020 07:15
|1 cenaze 15 vaka: Cenaze için taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı
14 Nisan 2020 06:40
|Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
14 Nisan 2020 06:30
|Yasak sonrası sokağa çıkanlar sosyal mesafeyi yine unuttu
14 Nisan 2020 06:10
|UNICEF, 117 milyon çocuğun kızamık aşısını erteleyebilir
14 Nisan 2020 05:56
|İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14 Nisan 2020 03:20
|Tekirdağ'lı hemşireden anlamlı paylaşım
14 Nisan 2020 02:38
|Denizli'de koronavirüs tanılı kişi, hastanenin 2. katından çarşafları bağlayarak kaçtı
14 Nisan 2020 02:33