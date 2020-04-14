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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 14 Nisan 2020 09:42
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,79306,7940
Avro7,42807,4290
Sterlin8,50308,5460
ANKARA
ABD Doları6,76006,8100
Avro7,38507,4450
Sterlin8,54108,6950

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,79'dan işlem görüyor.

Dün 6,7043 - 6,7968 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 6,7710'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,7930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 7,4310'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 8,5220'den satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 99,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,0936'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6,70 ve 6,60 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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