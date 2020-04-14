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Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
 14 Nisan 2020 10:03
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Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti.

Haydar Baş, Trabzon'da Koronavirüs tedavisi görüyordu.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

28 Ocak 1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Haydar Baş ilk, orta ve lise öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. 1970 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olan Baş, akademik eğitimini Bakü Üniversitesi'nde sürdürerek profesör unvanını almaya hak kazanmıştır.

Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice dillerine hakim olduğu söylenen Haydar Baş birçok medya kuruluşunun sahibidir.

Av TV, İcmal dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi kuruluşlar kendisine aittir.

Aynı zamanda siyasetçi sıfatına sahip olan Haydar Baş, 2001 yılında kurulan Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) kurucu başkanıdır. 2011 yılında Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuştur.
Memurlar.Net
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