Bakanlıktan koronavirüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu
Sağlık Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında 5 yeni kamu spotu hazırladı.
|14 Nisan 2020 14:47
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında 5 yeni kamu spotu hazırladı.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 5 yeni kamu spotu daha hazırlandı. Hazırlanan filmlerde mümkün olduğunca evde kalınması, sosyal mesafeye riayet edilmesi, maske takılması gibi uyarılarda bulunulurken, kronik hastalığı olanların daha da dikkatli olması konusunda hatırlatmalar yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|YÖK'ten diploma denkliklerine 'koronavirüs' düzenlemesi
14 Nisan 2020 15:05
|Koronavirise karşı ikinci balık tüketim kampanyası yarın başlıyor
14 Nisan 2020 14:29
|Yurtdışına 1 milyon TL'lik para transferi MASAK'a bildirilecek
14 Nisan 2020 14:14
|İnfaz düzenlemesi sonrası cezaevlerinde tahliye hazırlıkları var
14 Nisan 2020 13:56
|Emniyetten hız denetimi: 19 bin 895 araç sürücüsüne ceza
14 Nisan 2020 13:24
|YÖK'ten doktora mezunlarına ALES muafiyeti
14 Nisan 2020 13:15
|TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Yüklenici firmaya ceza kestik
14 Nisan 2020 13:12
|Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
14 Nisan 2020 12:28
|THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
14 Nisan 2020 12:14
|Rize'nin Kalkandere ilçesinde 4 mahalleye karantina kararı
14 Nisan 2020 11:17