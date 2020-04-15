Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, İnfaz düzenlemesi resmileşti
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.
|15 Nisan 2020 00:37
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