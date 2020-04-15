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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 15 Nisan 2020 09:47
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,83106,8320
Avro7,48907,4900
Sterlin8,57808,5980
ANKARA
ABD Doları6,80006,8500
Avro7,44507,5050
Sterlin8,51108,6600
Anadolu Ajansı
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