Hatay'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
|15 Nisan 2020 10:59
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Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.40'ta Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 24,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
- "Olumsuz bir ihbar bulunmuyor"
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Geçmiş olsun Hatay.A F A D (@AFADBaskanlik) April 15, 2020
Akdenizde Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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