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Hatay'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi

Hatay Samandağ açıklarında ilk belirlemelere göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Hatay ve Adana çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı
 15 Nisan 2020 10:59
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Hatay'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.40'ta Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 24,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

- "Olumsuz bir ihbar bulunmuyor"

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Anadolu Ajansı
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