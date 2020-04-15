Gram altın 377 lira seviyelerinde
|15 Nisan 2020 11:10
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 376,8 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 378,7 liradan tamamladı.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 376,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.711,2 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.Bakan Albayrak: Özel bankalar fahiş maliyet çıkartıyor
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