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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, 70 KPSS ile ilana çıktı, 60 puanlıları da aldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 102 kişilik sağlık personeli alımına çıktı. Üniversitesi yönetimi ilan metnine 70 KPSS başvuru şartı koymasına rağmen 60 puanlıları da kazandırdı
 15 Nisan 2020 18:18
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, 70 KPSS ile ilana çıktı, 60 puanlıları da aldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 27 Mart 2020 tarihinde ilana çıkarak, 50'lisi lisans bölümü hemşirelik mezunu olmak üzere toplam 102 sağlık personel alacağını duyurdu. Lisans hemşireler için ilan metnine "Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 2018 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri almak." şartı konuldu.

Üniversite yönetimi, 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle sonuçları açıklandı. Mevzuat gereğince sözlü sınav yapılmadığı için adaylar KPSS puanına göre yerleştirildi.

Ancak ilan metninde "70 KPSS puan şartı" yazılı olmasına rağmen 60 KPSS puanına sahip adaylar da yerleşti.

Sonuçlara itiraz eden "70 ve altı puan alan" adaylar, ilan metninde 60 KPSS puanı yazılmış olsaydı başvuru yapacaklarını belirttiler. Kazanan adayları görmek için tıklayınız.

Üniversite yönetimi tepkilere rağmen hiçbir açıklama yapmadı
Memurlar.Net - Özel

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