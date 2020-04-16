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Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, "Salgının çıkış kolundayız henüz. Yani tehlike geçmiş değil." ifadesini kullandı
 16 Nisan 2020 09:30
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Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız

Koronavirüsle mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu'nun üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından Türkiye'deki salgınla ilgili dikkat çeken uyarılar yaptı.

"Günlük hasta sayılarımızdaki artış durdu ama toplam hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil. Başarabileceğimizi gördük, ancak henüz başarmış sayılmayız" diyen Özlü, Türkiye'deki toplam hasta sayısının arttığını söyledi.

Prof. Dr. Özlü, ayrıca koronavirüs tedbirlerinin başında gelen; sosyal mesafe, evde kalma, maske kullanma ve el hijyenin salgını önlemede işe yaradığını da sözlerine ekledi.

"Salgının çıkış kolundayız. Ancak..."

Salgın tehlikesinin geçmediğini belirten Prof. Özlü, şunları kaydetti:

Şu anda günlük hasta sayılarımızdaki artış durdu. Ancak toplam hasta sayımız atmaya devam ediyor. Salgının çıkış kolundayız henüz. Yani tehlike geçmiş değil. Aldığımız tedbirlerin, evde oturmanın, sosyal mesafeyi korumanın, maske kullanımının, el hijyeninin işe yaradığını gördük. Bu bizi evde kalma konusunda daha fazla motive etmeli.

"Şimdi daha fazla dikkatli olmalıyız"

"Şimdi daha fazla dikkatli olmalıyız. Salgını düşüşe geçirmek için dişimizi sıkmalıyız" diyen Prof. Dr. Özlü şu uyarılarda bulundu:

Şimdi daha fazla dikkatli olmalıyız. Başarabileceğimizi gördük, ancak henüz başarmış sayılmayız. Ulusça dayanışma ile bu süreci en az bedel ödeyerek aşacağımıza, yurttaşlarımızın sağduyusuyla başaracağımıza inanıyorum. Çevrenizde tavsiyelere uymayanları dostça, nazikçe uyarınız. Hepimizin güvende olması için her birimizin güvende olması gerekiyor. Bu salgın bize bunu öğretti. Başarıyoruz Türkiye, rehavete kapılmadan tedbirlere devam, evde kalmaya devam, başaracağız.

Şimdi daha fazla dikkatli olmalıyız. Başarabileceğimizi gördük, ancak henüz başarmış sayılmayız. Ulusça dayanışma ile bu süreci en az bedel ödeyerek aşacağımıza, yurttaşlarımızın sağduyusuyla başaracağımıza inanıyorumÇevrenizde tavsiyelere uymayanları dostça, nazikçe uyarınız. Hepimizin güvende olması için her birimizin güvende olması gerekiyor. Bu salgın bize bunu öğretti. Başarıyoruz Türkiye, rehavete kapılmadan tedbirlere devam, evde kalmaya devam, başaracağız.
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