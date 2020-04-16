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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 16 Nisan 2020 09:48
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,91206,9130
Avro7,52607,5270
Sterlin8,61008,6550
ANKARA
ABD Doları6,88006,9300
Avro7,48507,5450
Sterlin8,55108,7020
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Anadolu Ajansı
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