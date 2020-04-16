Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|16 Nisan 2020 09:48
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,9120
|6,9130
|Avro
|7,5260
|7,5270
|Sterlin
|8,6100
|8,6550
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8800
|6,9300
|Avro
|7,4850
|7,5450
|Sterlin
|8,5510
|8,7020
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